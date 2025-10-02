Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor: Cinayet masası devrede

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma farklı bir boyuta taşındı. Olayın şüpheli bir hal alması ve ortaya çıkan yeni bulgular nedeniyle dosya cinayet bürosuna devredildi.

Altıncı kattaki dairesinden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölümüyle ilgili araştırmalar devam ederken, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında çarpıcı iddialar gündeme geldi. Olayın ardından ilk kez konuşan apartman sakinleri, yaşadıklarını paylaşarak soruşturmayı daha da karmaşık hale getirdi.

"BEN SABAHA KADAR UYUYAMADIM"

Komşulardan Reyhan Hanım, intihar iddiasını kesin bir dille reddederek "Asla intihar edecek biri değildi. Benim evimin tam önünde düştü. Oğlu ve kızıyla yaşıyordu, torununu büyütüyordu. Ailede hiçbir huzursuzluk yoktu" dedi. En dikkat çekici iddiası ise olay gecesi eve girip çıkan iki erkekle ilgiliydi. Reyhan Hanım, "O gün kızların arkasından iki adam geldi. Güllü'nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, 'O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı' dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım" sözleriyle yaşananları aktardı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE DAİR DOSYA NEDEN CİNAYET BÜROYA DEVREDİLDİ?

Programda ayrıca soruşturmanın cinayet masasına devredilmesinin ardındaki nedenler de izleyicilerle paylaşıldı. Ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler, ölümün şüpheli görülmesine yol açan bulgular, Güllü'nün kızının feryatları, aile fertlerinin intihar veya kaza ihtimaline karşı çıkmaları ve canlı yayında yapılan canlandırmada "roman havası oynarken düştü" iddiasının fiziksel olarak imkânsız bulunması dosyanın yönünü değiştirdi. Sanatçının belinde platin bulunması nedeniyle cam kenarında oyun oynayamayacak durumda olması da şüpheleri daha da artırdı.

Güllü'nün ölümüne dair soruşturma, cinayet masasında daha kapsamlı şekilde inceleniyor. Ortaya çıkan her yeni ayrıntı, sanatçının hayatını kaybettiği gecenin sırlarını biraz daha derinleştiriyor.