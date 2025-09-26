Haberler

Güllü'nün ölümü sonrası Demet Akalın'dan çarpıcı mesaj: Kameralar incelensin

Güllü'nün ölümü sonrası Demet Akalın'dan çarpıcı mesaj: Kameralar incelensin
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Güllü'nün ölümü sonrası Demet Akalın'dan çarpıcı mesaj: Kameralar incelensin
Haber Videosu

Arabesk müziğin güçlü ismi Güllü'nün vefatı sanat camiasını yasa boğarken, şarkıcı Demet Akalın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Akalın "Umarım çevredeki apartmanlardan kameralar incelenir. Aşırı üzüldüm, yazık. O kadar acılar, zor yıllar geçir, sonra bu son! Hiç aklıma yatmıyor, araştırılır inşallah" ifadelerini kullandı.

Arabesk müziğin sevilen sesi, sahne adıyla Güllü olarak bilinen 52 yaşındaki Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

OĞLU İNTİHAR İDDİALARINI YALANLADI

Güllü'nün vefat haberini, oğlu Tuğberk Yavuz, sanatçının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yavuz, intihar iddialarını kesin bir dille yalanladı: "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun."

AKALIN: UMARIM KAMERALAR İNCELENSİN

Vefat haberi, sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü şarkıcı Demet Akalın dikkat çeken bir yorumda bulundu. Güllü'nün ölümüyle ilgili yorum yapan Akalın, "Umarım çevredeki apartmanlardan kameralar incelenir. Aşırı üzüldüm, yazık. O kadar acılar, zor yıllar geçir, sonra bu son! Hiç aklıma yatmıyor, araştırılır inşalllah" ifadeleriyle olayın araştırılması için çağrı yaptı.

"ALİŞAN'IN TELEFONUNA İRKİLDİM"

Ayrıca, Güllü'nün fotoğrafının olduğu bir paylaşımıyla hisleri dile getiren Akalın, şu ifadeleri kullandı: "Alişan'ın telefonuna irkildim, inanamadım hatta anlamadım! Gitmiş olamazsın hayata bu kadar tutunmuşken, inanamıyorum hala çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin."

Güllü'nün ölümü sonrası Demet Akalın'dan çarpıcı mesaj: Kameralar incelensin

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Kucak dolusu para verdiği otomobil, büyük hayal kırıklığı yaşattı
İki ilde konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'den manidar paylaşım

İki ilde konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'den manidar paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.