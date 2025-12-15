Haberler

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güncelleme:
Ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandığı soruşturmada bu kez Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız gündeme geldi. Yağız'ın, annesinin hayatını kaybetmesinin ardından camı kırarak eve girdiği ve altın, para ile delil olabilecek eşyaları aldığı öne sürüldü. Ayrıca bu anlara ilişkin görüntü de yayınlandı.

  • Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'ın annesinin ölümünün ardından camı kırarak eve girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edildi.
  • Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Nur Sultan Ulu ifadesinde, Güllü'nün kızı Tuğyan'ın annesini iterek düşmesine neden olduğunu itiraf etti.

Evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Nur Viral ile Sen İstersen programında bu kez Güllü'nün oğluna ait olduğu iddia edilen şüpheli görüntüler paylaşıldı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin kapalı terasına açılan pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, cenazesi İstanbul'da defnedilen sanatçının ölümüne ilişkin tüm ihtimaller değerlendirmeye alındı.

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

KIZI TUTUKLANDI

Soruşturma sürecinde, olay günü aynı ortamda bulundukları belirtilen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alındıkları ve Yalova'ya sevk edildikleri öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından Gülter tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

"GÜL ANNE'Yİ TUĞYAN İTTİ"

Nur Sultan Ulu ifadesinde cinayeti Güllü'nün kızı Tuğyan'ın işlediğini itiraf etti. Ulu ifadesinde, "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk. Tuğyan o kadar abartılı davranıyordu ki inanamadım" dedi.

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

BU KEZ GÜLLÜ'NÜN OĞLU GÜNDEMDE

Soruşturmada yaşanan bu gelişmelerin ardından Gül Tut'un patronu Ferdi Aydın, dosyaya ilişkin yeni iddialar dile getirdi. Star TV'de yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programında, Tuğberk Yağız'ın annesi Güllü'nün ölümünün ardından camı kırarak eve girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edildi.

"DELİL OLABİLECEK ŞEYLERİ ALDI" İDDİASI

Ferdi Aydın, programda yaptığı açıklamada, "Bu kurnaz ne yapıyor biliyor musunuz? Bilgisayarına programı yüklüyor, hemen bir video hazırlıyor. Basını kandırabilmek için 1 dakikalık video hazırlıyor. Kasadaki altınları, parayı ve delil olabilecek şeyleri alıyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLDİ

O anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı. Daha önce eve dışarıdan giriş olmadığı yönündeki açıklamaların ardından ortaya çıkan görüntüler, dosyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıObjektif Bakış:

Öyle bir zamandayız ki insanlar artık çocuk yapmak konusunda tereddüt yaşıyor, tüm hayatını ömrünü onlara harcarsın karşılığında ise nankörlük hatta kötülük bulursun

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarım6bm5dcjsx:

hain evlatlar

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan:

Servetine güvenme bir hayırsız evlat yeter, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

al birini vur ötekine

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ne güzel bir aileymiş kim kimin malını götürdüyse

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

