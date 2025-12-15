Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Nur Viral ile Sen İstersen programında bu kez Güllü'nün oğluna ait olduğu iddia edilen şüpheli görüntüler paylaşıldı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin kapalı terasına açılan pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, cenazesi İstanbul'da defnedilen sanatçının ölümüne ilişkin tüm ihtimaller değerlendirmeye alındı.

KIZI TUTUKLANDI

Soruşturma sürecinde, olay günü aynı ortamda bulundukları belirtilen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alındıkları ve Yalova'ya sevk edildikleri öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından Gülter tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

"GÜL ANNE'Yİ TUĞYAN İTTİ"

Nur Sultan Ulu ifadesinde cinayeti Güllü'nün kızı Tuğyan'ın işlediğini itiraf etti. Ulu ifadesinde, "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk. Tuğyan o kadar abartılı davranıyordu ki inanamadım" dedi.

BU KEZ GÜLLÜ'NÜN OĞLU GÜNDEMDE

Soruşturmada yaşanan bu gelişmelerin ardından Gül Tut'un patronu Ferdi Aydın, dosyaya ilişkin yeni iddialar dile getirdi. Star TV'de yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programında, Tuğberk Yağız'ın annesi Güllü'nün ölümünün ardından camı kırarak eve girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edildi.

"DELİL OLABİLECEK ŞEYLERİ ALDI" İDDİASI

Ferdi Aydın, programda yaptığı açıklamada, "Bu kurnaz ne yapıyor biliyor musunuz? Bilgisayarına programı yüklüyor, hemen bir video hazırlıyor. Basını kandırabilmek için 1 dakikalık video hazırlıyor. Kasadaki altınları, parayı ve delil olabilecek şeyleri alıyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLDİ

O anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı. Daha önce eve dışarıdan giriş olmadığı yönündeki açıklamaların ardından ortaya çıkan görüntüler, dosyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.