Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce İstanbul Büyükçekmece'de sokakta dolaştıkları anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Şarkıcının ani ölümü, müzik camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Güllü'nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürülmüştü.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün kızı Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde sokakta dolaştıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Magazin
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCahil Avcısı:

Hayret bu İHA nasıl bütün görüntülere böyle hemen ulaşabiliyor öldüğünde de hemen ilk görüntülere bu haber ajansı ulaşmıştı. hatta videoların montajlanıp satıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Ulaşır tabi, adı üstünde, insansız hava aracı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
