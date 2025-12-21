Haberler

Zeynep 'evet'dedi, reytingler şahit oldu

Zeynep 'evet'dedi, reytingler şahit oldu
Güncelleme:
Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, Zeynep'in Serhat'tan aldığı evlilik teklifi ile başlayan yeni dönemde gerilim dolu sahnelerle izleyiciyi ekrana kilitledi. Zeynep'in ailesinin, kızlarının gizlice evlendiği gerçeğiyle yüzleşmesi ve bölüm finalindeki bıçaklanma sahnesi büyük yankı uyandırdı.

KANAL D'nin ezber bozan dizisi Güller ve Günahlar; romantizm, dram ve gerilim yüklü bölümüyle yine cumartesi akşamına imzasını attı. Zeynep'in, Serhat'ın yaptığı evlilik teklifini kabul etmesiyle hikayede yeni bir sayfa açıldı. Görünürde Kader'i evlat edinebilmek için oturulan nikah masası, birbirlerine olan hislerini itiraf edemeyen ikili için zorlu bir sınavın ilk adımı olarak yorumlandı. ZeySer'in nikah sahnesi, sanal medyada binlerce yorum aldı.

ZEYNEP'İN AİLESİ GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Berrak'ın Zeyneplerin mahallesine taşınması, Güller ve Günahlar izleyicilerini endişelendirdi. Berrak'ın yeni planına dair senaryolar, sosyal medyada en çok tartışılan başlıklar arasına girdi. Bölüm finalinde Zeynep'in bıçaklanmasıyla gerilim tavan yaptı. Zeynep'in ailesi, kızlarının ölümden dönmesinin şokunu atlatamadan, onun Serhat'la gizlice evlendiği gerçeğiyle yüzleşti.

TÜM KATEGORİLER GÜLLERLE BEZELİ

Temposu ve duygu dozu bir an olsun düşmeyen Güller ve Günahlar, tüm izleyici kategorilerinde yine zirvede yer aldı. Dizi, Tüm Kişiler'de 8,52 izlenme oranı ve 23,60 izlenme payı, AB grubunda 5,82 izlenme oranı ve 17,27 izlenme payı elde etti. 20+ABC1 grubunda ise 7,37 izlenme oranı ve 19,90 izlenme payıyla dikkat çekti. Sevilen yapım, gece boyunca TT listesinde yer alarak reyting başarısını sanal medya gücüyle taçlandırdı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com
