Güller ve Günahlar Sete Çıktı: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel Başrolde

EYLÜL ayında Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Güller ve Günahlar sete çıktı. Okuma provalarının ardından çekimlere başlayan yapımın setinden ilk kareler başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'den geldi.

MAHALLENİN CESUR KIZI İLE BAŞARILI İŞ İNSANI

Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım başarılı iş insanı Serhat karakteri ile Cemre Baysel ise fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İkiliye önemli rollerde Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin gibi yıldızlar kadrosu eşlik ediyor. Dizinin sevimli yıldızlarına ise Beren Gençalp ve Yade Arayıcı hayat veriyor.

SERHAT VE ZEYNEP'İN FIRTINALI AŞK ÖYKÜSÜ

Deniz Can Çelik yönetmenliğinde ekrana gelecek olan Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran Serhat'ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan hayatına odaklanıyor. Serhat'ın yolu, dobra ve cesur tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep'le (Cemre Baysel) kesiştiğinde ikili kendilerini büyük bir fırtınanın içinde buluyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar'ın eylül ayında Kanal D ekranında izleyiciyle buluşması planlanıyor.