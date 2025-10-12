Haberler

Güller ve Günahlar Dizisi Yayın Hayatına Hızla Başladı

Güller ve Günahlar Dizisi Yayın Hayatına Hızla Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerinde olduğu duygu dolu sahneleriyle izleyicileri etkiliyor. Reytinglerde başarılı bir başlangıç yapan dizi, sosyal medyada da geniş bir etkileşim sağladı.

KANAL D'nin Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i bir araya getiren yeni dizisi Güller ve Günahlar, ekran yolculuğuna hızlı başladı. Hem reytinglerde hem sanal medyada adeta çiçek açan dizi, çarpıcı sahneleriyle gündem oldu. İzleyicilerin büyük sırrın peşine düştüğü ve Kader'in babasının kim olduğuna dair tahminler yürüttüğü Güller ve Günahlar'da, Kader'in sahneleri duygu fırtınası estirdi. Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Gülşah'a benzerliğiyle görenleri şaşırtan Yade Arayıcı'nın oynadığı Kader'in, babası sandığı Serhat'la (Murat Yıldırım) karşılaştığı sahnede, "Baba beni tanımadın mı?" sözü yürekleri parçaladı.

KADER KALPLERİ FETHETTİ

Cemre Baysel'in hayat verdiği Zeynep'in, Kader'in şiddete maruz kaldığını öğrendiği ve "Kim yaptı sana bunu?" diyerek gözyaşlarına boğulduğu sahnede izleyenler de duygu patlaması yaşadı. Sevimliliğinin yanı sıra oyunculuğuyla göz kamaştıran altı yaşındaki Yade Arayıcı oyunculuk performansıyla övgü yağmuruna tutuldu. Kader'in sahneleriyle yapılan paylaşımlarda, "İnandırıcılığı harika, sevimlilikte zaten zirve. Her sahnesi ayrı güzel" ifadeleri kullanıldı.

"ZEYSER" GÜNDEM OLDU

Fanlarının ZeySer lakabını taktıkları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, Güller ve Günahlar'ın yayınıyla birlikte sanal medyada gündem oldu. İzleyenlerden tam not alan ikili için, "Hem drama hem komedi. Ba-yıl-dım. Zeynep ikisinde de müthiş", "Bir Murat Yıldırım performansı, bir klasik daha. Seni izlemek büyük keyif" yorumları yapıldı. Güller ve Günahlar hashtag'iyle yapılan paylaşımlarda ise "Murat ve Cemre için izleyecektim ama dizi gerçekten sardı. Yeni bölümü merakla bekliyoruz" ifadesi öne çıktı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle her cumartesi Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Özdağ'dan İYİ Parti ile ittifak iması: Müsavat Başkan ile birlikte kahve içeriz

Özdağ'dan ittifak sinyali! Partinin ismini verince salon ayağa kalktı
TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Meclis'te atılan slogan baroları harekete geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Letonya'dan Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal ülkeyi terk edin

Bir ülkeden Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal terk edin
TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Meclis'te atılan slogan baroları harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.