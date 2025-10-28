Güller ve Günahlar Dizisi Seti Çocuklarla Şenlendi

KANAL D'nin cumartesi ekranında zirveye yerleşen dizisi Güller ve Günahlar'ın başarısı sadece reytinglere değil sete de yansıyor. Hayranları, üçüncü haftasında tüm izleyici kategorilerinde liderliğe yükselen dizinin oyuncularını görmek için sete akın ediyor. Geçtiğimiz günlerde yurt dışından gelen kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Murat Yıldırım'ı bu kez çocuklar ziyaret etti.

İLGİYİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Sırlarla örülü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla hem kalpleri hem reytingleri fetheden Güller ve Günahlar'ın seti çocuklarla şenlendi. Her yaştan izleyicinin ilgiyle takip ettiği dizinin çekimlerinin yapıldığı bölgedeki okullardan gelen öğrenciler, iki kız babası Serhat karakterine hayat veren Murat Yıldırım'ı görmek için setin yolunu tuttu. Çekim arasında karavanında dinlenen oyuncu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan miniklerin coşkusunu karşılıksız bırakmadı. Onlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Yıldırım, keyifli molanın ardından çekimlere kaldığı yerden devam etti. Set ekibinin motivasyonunu artıran ziyaretten objektiflere yansıyan kareler kısa sürede sanal medyada yorum ve paylaşım rekoru kırdı.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle her cumartesi Kanal D'de.