Haberler

Güller ve Günahlar Dizisi Seti Çocuklarla Şenlendi

Güller ve Günahlar Dizisi Seti Çocuklarla Şenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Güller ve Günahlar, setine gelen çocuk hayranlarla neşelendi. Murat Yıldırım, minik hayranlarıyla sohbet edip fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadı.

KANAL D'nin cumartesi ekranında zirveye yerleşen dizisi Güller ve Günahlar'ın başarısı sadece reytinglere değil sete de yansıyor. Hayranları, üçüncü haftasında tüm izleyici kategorilerinde liderliğe yükselen dizinin oyuncularını görmek için sete akın ediyor. Geçtiğimiz günlerde yurt dışından gelen kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Murat Yıldırım'ı bu kez çocuklar ziyaret etti.

İLGİYİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Sırlarla örülü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla hem kalpleri hem reytingleri fetheden Güller ve Günahlar'ın seti çocuklarla şenlendi. Her yaştan izleyicinin ilgiyle takip ettiği dizinin çekimlerinin yapıldığı bölgedeki okullardan gelen öğrenciler, iki kız babası Serhat karakterine hayat veren Murat Yıldırım'ı görmek için setin yolunu tuttu. Çekim arasında karavanında dinlenen oyuncu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan miniklerin coşkusunu karşılıksız bırakmadı. Onlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Yıldırım, keyifli molanın ardından çekimlere kaldığı yerden devam etti. Set ekibinin motivasyonunu artıran ziyaretten objektiflere yansıyan kareler kısa sürede sanal medyada yorum ve paylaşım rekoru kırdı.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle her cumartesi Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Bomba iddia: Bahis oynayan iki Süper Lig hakemin ismi ortaya çıktı
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden akılalmaz savunma

2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden vahim savunma
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.