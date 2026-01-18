Günahlar açığa, reytingler zirveye çıktı

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, günahların bir bir ortaya saçıldığı ve herkesin kendi bedelini ödediği bölümüyle cumartesi akşamına damgasını vurdu. Serhat, abisi Cihan'ın gerçek yüzünü sonunda öğrendi. Hamileliğini koz olarak kullanan Berrak, büyük bir acı yaşayarak bebeğini kaybetti. Tibet'in karanlık işlerinin faturasını oğlu Aksel hayatıyla ödedi. Kader'i evlatlık alabilmek için gizlice evlenen Serhat ve Zeynep'in birlikteliği magazin gündemine düştü. Tüm karakterlerin hayatlarında kırılmaların yaşandığı bölüm, hem sosyal medyada hem de reytinglerde zirveye yerleşti.

ZEYNEP, TECER OLDUĞUNU İLAN ETTİ

Kendi gününün lideri olan Kanal D dizilerinden Güller ve Günahlar'da bölümün en çarpıcı anı final sahnesinde yaşandı. Berrak'ın evliliklerini ifşa etmekle tehdit ettiği Serhat, ona kendi silahıyla karşılık verdi. Zeynep, Serhat'ın birlikte röportaj verme teklifini kabul ederek "Tecer" olduğunu tüm Türkiye'ye ilan etti. Taşların yerinden oynadığı geceyi Güller ve Günahlar, tüm izleyici kategorilerinde lider bitirdi. Tüm Kişiler'de izlenme oranı 8,57 ve izlenme payı 22,22 olarak kayıtlara geçen sevilen yapım, AB'de 6,00 izlenme oranı ve 17,36 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 6,64 izlenme oranı ve 17,62 izlenme payına ulaştı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.