Haberler

Günahlar açığa, reytingler zirveye çıktı

Günahlar açığa, reytingler zirveye çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin popüler dizisi Güller ve Günahlar, son bölümünde tüm karakterlerin yaşadığı kırılmaları ve büyük sürprizleri izleyicilere sundu. Zeynep, Serhat ile evlenerek 'Tecer' olduğunu ilan etti. Dizi, reytinglerde zirveye yerleşti.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, günahların bir bir ortaya saçıldığı ve herkesin kendi bedelini ödediği bölümüyle cumartesi akşamına damgasını vurdu. Serhat, abisi Cihan'ın gerçek yüzünü sonunda öğrendi. Hamileliğini koz olarak kullanan Berrak, büyük bir acı yaşayarak bebeğini kaybetti. Tibet'in karanlık işlerinin faturasını oğlu Aksel hayatıyla ödedi. Kader'i evlatlık alabilmek için gizlice evlenen Serhat ve Zeynep'in birlikteliği magazin gündemine düştü. Tüm karakterlerin hayatlarında kırılmaların yaşandığı bölüm, hem sosyal medyada hem de reytinglerde zirveye yerleşti.

ZEYNEP, TECER OLDUĞUNU İLAN ETTİ

Kendi gününün lideri olan Kanal D dizilerinden Güller ve Günahlar'da bölümün en çarpıcı anı final sahnesinde yaşandı. Berrak'ın evliliklerini ifşa etmekle tehdit ettiği Serhat, ona kendi silahıyla karşılık verdi. Zeynep, Serhat'ın birlikte röportaj verme teklifini kabul ederek "Tecer" olduğunu tüm Türkiye'ye ilan etti. Taşların yerinden oynadığı geceyi Güller ve Günahlar, tüm izleyici kategorilerinde lider bitirdi. Tüm Kişiler'de izlenme oranı 8,57 ve izlenme payı 22,22 olarak kayıtlara geçen sevilen yapım, AB'de 6,00 izlenme oranı ve 17,36 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 6,64 izlenme oranı ve 17,62 izlenme payına ulaştı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu