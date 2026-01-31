Haberler

Güller ve Günahlar'da aşk zamanı

Güncelleme:
Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, yeni bölümünde Zeynep ve Serhat'ın Galata Köprüsü'nde yaşadığı unutulmaz anlarla izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. İlk maaşını alan Zeynep'in Serhat'a verdiği balık ekmek sözünü tutarak onunla paylaştığı nostaljik sahneler dikkat çekiyor.

KANAL D'nin ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle izleyiciyi İstanbul'un büyülü atmosferinde duygu yüklü bir yolculuğa çıkarıyor. Zeynep ve Serhat'ın Galata Köprüsü'ndeki anları, romantizmi ve nostaljiyi aynı karede buluşturuyor.

İLK MAAŞ, BÜYÜK SÖZ

Zeynep'in öğretmenlikte aldığı ilk maaş, sadece bir dönüm noktası değil, aynı zamanda geçmişte verilen bir sözün de karşılığı oluyor. Serhat'a verdiği 'balık ekmek' sözünü tutan Zeynep, onu Galata Köprüsü'ne götürüyor. İkili, vapur sesleri ve tarihi İstanbul manzarası eşliğinde unutulmaz anlar yaşıyor.

ESKİ İSTANBUL'UN RUHUNU EKRANA TAŞIYOR

Galata Köprüsü, vapurlar, martılar ve tarihi doku. Bölüm boyunca izleyiciye nostalji yaşatan sahneler, dizinin romantik tonunu zirveye taşıyor. Balık ekmek molası ise bölümün en sıcak ve en çok konuşulacak anları arasında yer alıyor.

KAMERA ARKASINDA DA NEŞE VAR

Bu özel sahneler yalnızca ekrana değil, set arkasına da yansıdı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in çekim aralarında verdikleri samimi pozlar, eğlenceli halleri ve İstanbul manzarası eşliğinde yaşanan keyifli anlar, dizinin enerjisini bir kez daha gözler önüne serdi.

NGM imzalı, Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
