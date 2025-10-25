Haberler

Güller ve Günahlar'da Heyecan Dolu Anlar

Güncelleme:
KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, bu akşamki bölümünde Serhat ile Zeynep arasında geçen tatlı sert diyaloglarla izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. İkilinin ilişkisi derinleşirken, eğlenceli sohbetleri gülümseten anlara yol açıyor.

KANAL D'nin dikkat çeken dizisi Güller ve Günahlar bu akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Kader'in babasının peşine düşen Serhat ile Zeynep arasında yaşanacak tatlı sert diyaloglar seyircinin içini ısıtacak.

'KALBİMDE KIRILACAK YER KALMADI'

Ses getiren ön izlemede Kader'in babasına ulaşmaya çalışan Serhat ile Zeynep birlikte zaman geçirdikçe yakınlaşmaya da başlar. Tüm kaosun ortasında sohbet ortamı yakalayan ikiliden Serhat, Zeynep'in mutfakta yetiştirdiği biberlerinden tatmak ister. Zeynep "Bizim oralarda adet vardır. Bir kızın yetiştirdiği biberi yiyen erkek ona ilan-ı aşk etmiş demektir" diyerek biberleri paylaşmaz. Serhat gülerek, "Büyük tehlike atlatmışım, bir dakika daha geç gelsen, sana ilan-ı aşk edecekmişim" der. Asla altta kalmayan Zeynep, "İşin kötüsü ben sizi reddedecektim boşu boşuna kalbiniz kırılacaktı" karşılığını verir. Serhat'ın masum bir şekilde söylediği "Kalbimde kırılacak yer kalmadı, rahat ol sen" sözleri ise gülümseten anları hüzne bırakır.

NGM imzalı Güller ve Günahlar bu akşam 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
