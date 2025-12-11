Güller ve Günahlar'da Berrak'ın Şoke Eden Hareketi!

KANAL D'nin cumartesi akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Güller ve Günahlar'da, Berrak karakteri izleyicilerin sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. Oya Unustası'nın hayat verdiği Berrak; eşi Serhat'ı (Murat Yıldırım) aldattıktan sonra gizlice doğurduğu kızı Kader'i (Yade Arayıcı) bakıcı bir aileye vermesiyle hedefe oturmuştu. Serhat'ın büyük gerçeği hem kızına hem de annesi Sevim'e (Gülenay Kalkan) açıklaması dizinin tansiyonunu iyice yükseltti. Duydukları karşısında şoke olan Sevim'in Berrak'a attığı tokat, bölümün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

KÖTÜLÜKTE SINIR TANIMIYOR

Sahip olduğu her şeyi birer birer kaybettikçe daha da hırçınlaşan Berrak'ın ne kadar ileri gidebileceği sorusu, Güller ve Günahlar'ın yeni bölümlerine dair merakı artırdı. Özellikle hamilelik hamlesiyle Serhat'ı yeniden köşeye sıkıştırmaya çalışması "Televizyon dünyasının en kötü kadın karakteri" yorumlarını da beraberinde getirdi. Kader'in babası Tibet'in (Kaan Çakır) de tıpkı Berrak gibi kötülükte sınır tanımaması, hikayenin gidişatında yaşanacak kırılmaların habercisi olarak değerlendirildi.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.