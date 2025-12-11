Haberler

Güller ve Günahlar'da Berrak'ın Şoke Eden Hareketi!

Güller ve Günahlar'da Berrak'ın Şoke Eden Hareketi!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin fenomen dizisi Güller ve Günahlar'da Berrak karakteri, eşi Serhat'ı aldattıktan sonra yaşanan olaylarla izleyicilerin sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. Dizinin en çok konuşulan anlarından biri, Sevim'in Berrak'a attığı tokat oldu. Berrak'ın hamilelik hamlesi ve Tibet'in kötülükteki eşitliği, hikayenin gidişatını değiştirebilir.

KANAL D'nin cumartesi akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Güller ve Günahlar'da, Berrak karakteri izleyicilerin sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. Oya Unustası'nın hayat verdiği Berrak; eşi Serhat'ı (Murat Yıldırım) aldattıktan sonra gizlice doğurduğu kızı Kader'i (Yade Arayıcı) bakıcı bir aileye vermesiyle hedefe oturmuştu. Serhat'ın büyük gerçeği hem kızına hem de annesi Sevim'e (Gülenay Kalkan) açıklaması dizinin tansiyonunu iyice yükseltti. Duydukları karşısında şoke olan Sevim'in Berrak'a attığı tokat, bölümün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

KÖTÜLÜKTE SINIR TANIMIYOR

Sahip olduğu her şeyi birer birer kaybettikçe daha da hırçınlaşan Berrak'ın ne kadar ileri gidebileceği sorusu, Güller ve Günahlar'ın yeni bölümlerine dair merakı artırdı. Özellikle hamilelik hamlesiyle Serhat'ı yeniden köşeye sıkıştırmaya çalışması "Televizyon dünyasının en kötü kadın karakteri" yorumlarını da beraberinde getirdi. Kader'in babası Tibet'in (Kaan Çakır) de tıpkı Berrak gibi kötülükte sınır tanımaması, hikayenin gidişatında yaşanacak kırılmaların habercisi olarak değerlendirildi.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti

Komşu ülke alev alev! Başbakan istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
title