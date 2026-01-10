'Sevim'i anlamaya çalışıyorum'

Haberler

Güller ve Günahlar dizisinde Sevim Tecer karakterine hayat veren Gülenay Kalkan, dizinin başarısını ve karakterini değerlendirdi. Kalkan, senaryonun kendisine çok iyi geldiğini ve ekip arkadaşlarının yeteneklerinden bahsetti.

KANAL D'nin geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Güller ve Günahlar'da Sevim Tecer karakterine hayat veren Gülenay Kalkan, merak edilenleri anlattı.

'HİKAYE İLK GÜNDEN FARKLI GELDİ'

Güller ve Günahlar'ın reyting başarısına şaşırmadığını dile getiren Gülenay Kalkan, "Senaryo ilk elime geldiğinde zaten çok sevdim. Senaryoyu tümüyle beğendim, bana çok iyi geldi" şeklinde konuştu.

'SEVİM AİLESİ İÇİN HER ŞEYDEN VAZGEÇEBİLİR'

Dizide, sert ve otoriter duruşuyla dikkat çeken Sevim karakteri hakkında da samimi değerlendirmelerde bulunan oyuncu, "Sevim aslında ailesi için her şeyden vazgeçebilecek bir kadın. Onu anlamaya, hak vermeye çalışıyorum" dedi.

"GENÇ OYUNCULAR ÇOK YETENEKLİ"

Alev Gürsoy Cimin'e konuşan ve ekip uyumunun projeye büyük katkı sağladığını söyleyen Kalkan, "Murat'la bizim üçüncü projemiz, onu zaten tanıyordum. Ama yeni tanıştığım oyuncu arkadaşlarımın hepsi çok yetenekli ve çok saygılı. Ekip şahane, hepsini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, cumartesi günleri Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
