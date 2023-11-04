Güldür Güldür Show'un 349. bölümünde neler olacak?

BKM'nin üstlendiği 'Güldür Güldür Show' Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Çiçek'in annesi Yeter, Çiçek'i çocuk sahibi olmaya ikna etmek için arkadaşlarını çağırır. İbrahim'in holdingi başka bir holdingi satın alır. Bahadır'ın ailesi totemlere inanır. Sette figüran olan Paşa, herkesi otele davet eder. Belediye çalışanları eski bir heykel bulur. Hayati, sevgilisi Burcu'ya şarkı satın alır.

Yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show' Cumartesi akşamı saat 20.00'de 349. bölümüyle ekrana geliyor.

Çocuk sahibi olmak istemeyen Çiçek'in annesi Yeter kızını ikna etmek için arkadaşlarını çağırır. Çiçek uzun süre çocuk istememekte dirense de çocukların annelerine yaşattığı mutlulukları görünce sonunda kararını değiştirir.

İbrahim'in sahibi olduğu holding Mesut, Mehtap, İsmail, Mustafa ve Paşa'nın çalıştığı bir diğer holdingi satın almıştır. İbrahim çok sessiz konuşur ve dedikleri bir türlü anlaşılmaz. Bonkör bir patron olsa da söylediklerini anlamayanları işten kovar.

Bahadır, İsmail ve Nazlı'nın kızları Jale'yi istemeye ailesi Yeter, Hayati ve dayısı Mesut ile gelir. Ancak Bahadır'ın ailesi her şeyi totem ile yapar. Jale'nin babası İsmail totemlere dayanamayıp sonunda kızı vermekten vazgeçer.

Sette figüran olan Paşa, farklı şeyleri bahane edip herkesi otele davet eder ama herkes Paşa'yı reddeder. Yeter ve Çiçek dayanamayıp işi bırakır. Yönetmen olan Mehtap'ın Paşa'yı bir şeyler içmeye davet etmesiyle işler tersine döner.

Belediye çalışanları Fikri, Bahadır ve Sadık, medeniyetin en eski heykelini bulmuşlardır. Basın ve bütün önemli kişiler bu heykeli görmesi için davet edilmiştir.

Fakat nasıl bir heykel olduğu sonradan öğrenilir ve bu şekilde heykel ile birlikte basına poz vermek imkansızdır. Sonunda herkes çabuk donan alçı ile heykelin alt kısmını kapatmaya karar verir.

Hayati, sevgilisi Burcu'ya şarkı satın alacaktır. Bunun için söz yazarı Mc Mesut'un evine gider. Hayati, Mesut'un hızlıca deftere yazdığı anlamsız şarkıları dinler ve almak istemez ama Burcu'nun ısrarıyla milyonlar ödeyip şarkıyı satın alır.