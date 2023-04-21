Güldür Güldür Show... MESUT PSİKOLOG OLARAK TARTIŞMA PROGRAMINDA!

Tartışma programının bu seferki konusu psikolojidir. Psikolog Mesut psikolojiyi anlatmaya çalışırken sosyal bilimci Hüseyin psikoloji diye bir şey olmadığını savunur.

Akıl hastanesinde deney yapan bilim insanı İsmail gerçekten deli zannedilmeye başlanır.

Hakim Hayati ve Kudret yılbaşı günü davaları sırasıyla almaktadır. Mekanlarda çıkan olaylardan Noel Baba kavgalarına, çevre düşmanlığından sahte organizasyonlara kadar geniş bir yelpazedeki davalar sabaha kadar sürer.

Parasızlıktan dert yanan ailedeki herkes baba İsmail'e yüklenir ve laf söyler. Aniden çalan kapı ile bir yarışma programı sunucusu olan Paşa içeri girer. Elindeki hulahopu on kez çevirirse İsmail 500 bin lira kazanacaktır. Bir hafta boyunca çalışan İsmail sonunda tüm ailesiyle birlikte yarışmaya katılır.

Aşiretteki herkes evlenmek ister. Aşiret ağası Hayati düğünlerin tekrar başlaması için aşiretin gelirlerinin artması gerektiğini söyler ve bunun için çiğ köfte şirketi kurmaya karar verirler. Bir yıl sonra aşiret zenginleşmiştir ancak artık herkesin ufku açıldığı için kimse evlenmek istemez.

Popstar olan Mesut ve Feridun farklı kişiler tarafından yemeğe davet edilmektedir. Büyük bir çıkmaz yaşayan popstarlar yemeklere gitseler de gitmeseler de sorun yaşayacaklardır ve bir karar vermeleri gerekmektedir.

Ayakkabı tamircisi İsmail, Nazlı ve Feridun'un ilişki problemlerini dinler fakat ortadaki tek problem Nazlı'nın Feridun'u bırakmaması ve ilişkinin bittiğine ikna olmamasıdır. İsmail'in yaptığı konuşma Nazlı'nın aklını başına getirir ancak İsmail'in hesaba katmadığı başka bir şey daha vardır.