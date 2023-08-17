Gülden Karaböcek'in kızı o görüntülere açıklık getirdi

Usta sanatçı Gülden Karaböcek'in bir çorbacıda sahne aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Karaböcek'in kızı ise görüntülerin 4 yıl öncesine ait olduğunu ve sanatçının sahnelere devam ettiğini açıkladı.

Usta sanatçı Gülden Karaböcek'in sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Bir dönemin müzik efsanesinin bir çorbacıda sahne aldığı iddia edildi.Videoyu izleyen Karaböcek'in hayranları, "Sanata sanatçıya asla değer yok", "Çok zoruma gitti. Düzgün bir sahne yok mu Gülden Karaböcek için", "Ekmeğin ayıbı yok, helalinden kazanıyor" gibi yorumlarda bulundu.

SAHNE ALMADI BİR ŞARKI SÖYLEDİ

Karaböcek'in kızı Nur Düzgit, sosyal medyadaki görüntülerle alakalı Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı: "Görüntüler 4 yıl öncesine ait. Konya'da nostaljik bir çorbacı var.Orada bir imza günü olmuştu. Bir tane playback şarkı rica etmişlerdi. Sonra o görüntüler 'sahne alıyor' gibi yorumlandı. Gülden Hanım gayet iyi. Sahnelere gidip geliyor."

İMZA GÜNÜ DÜZENLEDİ

"Sürünüyorum", "Kırılsın Ellerim" ve "Dilek Taşı" gibi unutulmaz şarkılarla tanınan 69 yaşındaki Gülden Karabacak, Konya'da katıldığı etkinlikte albümlerini de imzaladığı öğrenildi.

Sanatçının, Konya'daki imza gününün ardından Yalovo'ya geçerek başka bir mekanda da sahne aldığı öğrenildi.