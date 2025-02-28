Gülçin Ergül'ün sözlerine Cemre Kemer'den isyan dolu yanıt

Gülçin Ergül'ün 'Hepsi' grubu hakkında gözyaşları içinde yaptığı açıklamaya grubun diğer üyelerinden Cemre Kemer'den isyan dolu bir yanıt geldi.

'Hepsi' grubuyla ünlenen ancak birkaç yıl sonra gruptan ayrılarak solo kariyerine devam eden Gülçin Ergül, yaşadıklarını Gökhan Çınar'a gözyaşlarını içinde anlattı.

"2014'TE KAVGA ETTİK"

Ergül, "Biz daha önce de 2014'te de bir buluşma yaptık bunu kimse bilmiyor. Bu buluşmada anlaşamadık ve kavga ettik aslında. Buradan biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. Ben bir şeyi istemediğim zaman arkamdan bana magazin aracılığıyla egoist gibi şeyler söyleniyor. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde" dedi.

Gülçin'e, Cemre Kemer'den sert bir yanıt geldi.

"SARMAL GİBİ"

Kemer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yine bir sabah kalkıyorum. DM kutusu linç tarzı, önyargılı, bilip bilmeden, tanımadığım, tanıdığım ama yıllardır konuşmadığım… konuşmazsan böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu… Yıllardır sarmal gibi"