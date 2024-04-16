Gülben Ergen, Yılmaz Erdoğan'ın ifşa olan görüntülerine tepki gösterdi

Çocuklarının amcasına yapılan bu ifşa olayıyla ilgili olarak Ergen "Gülümsemesi, mutlu olması özelse, onayı, bilgisi, rızası alınmadan milyonlarla paylaşılması etik mi sence" diyerek tepki gösterdi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Yılmaz Erdoğan özel görüntülerini ifşa olmasının ardından ünlü yönetmenin yeğenlerinin annesi olan şarkıcı Gülben Ergen'den tepki geldi.

Cemiyet hayatına yakınlığı ile bilinen yazar İzzet Çapa'nın Yılmaz Erdoğan'ın dava açacağı söylentileri ile ilgili olarak paylaşımı Gülben Ergen'i kızdırdı.

Çapa'nın "İyi de Yılmaz. Bütün görüntülerde objektife gülümsüyorsun. Halinden gayet memnun görünüyorsun. Yani bunlar gizli çekim falan değil. Ha paylaşılmasına kızdın onu anladım ama.

Vermeyecektin o zaman o pozları be usta." paylaşımına Ergen "Gülümsemesi,mutlu olması özelse, onayı, bilgisi, rızası alınmadan milyonlarla paylaşılması etik mi sence" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU

Manken Cansu Taşkın, kendisinden 26 yaş büyük Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından ikilinin sevgili olmadığı, Erdoğan'ın 31 yaşındaki Taşkın'ı Köyceğiz'deki evinde iki günlüğüne misafir ettiği iddiası ortaya atıldı.

Bu iddiaya sinirlenen manken, 57 yaşındaki oyuncuyla olan samimi görüntülerini yayınlamıştı. Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun, çiftin yakınlaştıkları anlara ait videoyu, "Aşkı tanımlayamam ama videosunu gösteririm." paylaşımlarını yapmıştı.