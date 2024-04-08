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Gülben Ergen Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

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Gülben Ergen yoğun geçen kış sezonu boyunca konserden konsere koşmuştu. Ramazan ayında bu tempoya ara veren Gülben Ergen vaktini ailesine ayırdı.

Günlerini İstanbul'daki evinde üç oğlu ve annesi ile geçirdi. Bu süre içinde stüdyoya girmek için de vakit bulan Ergen yeni şarkılar kaydetti.

Yaz başında bu yeni şarkıları dinleyicileriyle buluşturacağı müjdesini veren Gülben Ergen dün fotoğraf sanatçısı Ahmet Yürekli imzalı pozlarını paylaştı.

Köpeği Gonca ile yer aldığı fotoğrafların siyah beyaz hallerini yayınlamayı tercih eden Gülben Ergen'in karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Gülben Ergen, köpeğini Gonca Vuslateri'nin aracılılığıyla barınaktan sahiplenmiş bu nedenle adını da Gonca koymuştu.

Yaz sezonu için hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen hayranlarına "Sürprizlere hazırlıklı olun" diye seslendi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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