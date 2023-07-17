Gülben Ergen Kıbrıs'ta Sahne Aldı
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Sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafet giyerek Kıbrıs'ta sevenlerine coşku dolu bir gece yaşattı. Elbisesiyle prenseslere benzetilen Ergen, kendi şarkıları ve günümüzün popüler melodilerinden oluşan repertuarıyla seyirciyi keyiflendirdi. Enerjisiyle Kıbrıs'ı etkileyen Ergen, yavru vatanda neşe saçtı.
Sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Gülben Ergen dün akşam Kıbrıs'taydı.
Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafet giyen Gülben Ergen, sevenlerine coşku dolu bir gece yaşattı.
Elbisesiyle prenseslere benzetilen Gülben Ergen hem kendi şarkıları hem de günümüzün popüler melodilerinden oluşan repertuarıyla seyirciyi keyiflendirdi. Enerjisiyle Kıbrıs'ı etkileyen Ergen yavru vatanda neşe saçtı.