Haberler ›› Magazin ›› Gülben Ergen'in Yılanlı Elbisesi Olay Yarattı

Gülben Ergen'in Yılanlı Elbisesi Olay Yarattı

Gülşah Saraçoğlu imzalı, derin yırtmaçlı ve yılan figürlü elbisesiyle sahneye çıkan Gülben Ergen seyircisiyle sohbet etti. Konuklar elbiseye övgü yağdırınca 'Bu elbisenin adı 'Göğsümde çok yılan taşıdım.' Gülşah, yılanlardan ilham aldı bu tasarımda' diye espri yaptı. Bunun üzerine bir alkış tufanı koptu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde 'Sen Gidince' parçasını single olarak yayınlayan Gülben Ergen, şarkıya klip çekmeye hazırlanıyor.