Gülben Ergen ezilmekten son anda kurtuldu

Şarkıcı Gülben Ergen, bir arkadaşıyla beraber Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti. Burada işlek bir cadde üzerinde yolun karşısında geçmek isteyen Ergen, basit bir trafik kuralını göz ardı etti.

BİR ANDA YOLA ATLADI

Elinde atıştırmalıklar olan ve kendisini çeken kameraya odaklanan ünlü şarkıcı, sağına ve soluna bakmadan yola atlayınca önüne bir araç çıktı.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Araç sürücüsünün dikkatli olması ve korna çalması ise olası bir kazanın önüne geçti. Araç altında kalmaktan son anda kurtulan Ergen'in de kornanın çalmasıyla irkildiği görüldü.

Öte yandan o anlar kameraya yansıdı.