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Gripin, Konserlerine Devam Ediyor

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Gripin, Trabzon, Ankara ve Kayseri konserleriyle turnesine devam ediyor. Grubun solisti Birol Namoğlu, seyircilere 'Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar' ile açılışı yaptıklarını söyledi.

Gecenin açılışını "Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar" ile yapan grubun solisti Birol Namoğlu; "Uzun ve çok güzel bir gece olacak. Hep beraber yalnızlığın çaresini bulduk mu bakacağız, geldiğiniz için teşekkürler" diyerek seyircileri selamladı.

Aralıksız 2 saat sahnede kalan Gripin, "Aşk Nerden Nereye", "Durma Yağmur Durma", "Beş", "Nasılım Biliyor Musun?" gibi hitleri ve proje albümlerde söyledikleri şarkılar ile geceyi iyice ısıtırken, kendilerine eşlik eden İstanbullu müzikseverlerle unutulmaz bir geceye imza attı.

Gripin Trabzon, Ankara ve Kayseri konserleri ile turnesine devam edecek.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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