Grand Model of Türkiye 3'te yarı final heyecanı
Grand Model of Türkiye'nin 3. yarı finali Hilton İstanbul'da gerçekleşti. 100'den fazla yarışmacı podyuma çıkarken jüri seçim yapmakta zorlandı. Sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu'nun üstlendiği gecede büyük finalin Ocak ayında yapılacağı açıklandı.
Grand Model of Türkiye'nin 3. yarı finali, ünlü sunucu ve akademisyen Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Hilton İstanbul'da düzenlendi.
Basının yoğun ilgi gösterdiği geceye 100'ü aşkın yarışmacı katıldı. Finalist olabilmek için podyuma çıkan genç modeller, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.
BÜYÜK FİNAL OCAK AYINDA
Yarışmanın kurucusu Duygu Yazıcı, jüri başkanlığını üstlenirken; koreografi ve sanat yönetmenliği ise sektörün duayen ismi Asil Çağıl tarafından gerçekleştirildi. Gece boyunca heyecan doruktaydı. Podyumda sergilenen performanslar jüriyi seçim konusunda zorladı. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, Grand Model of Türkiye'nin büyük finali Ocak ayında gerçekleştirilecek.