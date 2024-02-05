Grammy'de 3 ödül alan rapçi Killer Mike, törende güvenliğe saldırdığı için tutuklandı

Rapper ve sosyal aktivist Killer Mike, Pazar akşamı Los Angeles'ta düzenlenen 66. Geleneksel Grammy Ödülleri töreninde üç ödül aldıktan sonra törenin yapıldığı alanda bir güvenlik görevlisine saldırdığı gerekçesi ile polis tarafından kelepçelenip gözaltına alındı.

KELEPÇELENEREK GÖTÜRÜLDÜ

Los Angeles Polis Departmanı'na göre, gerçek ismi Michael Render olan sanatçı, Grammy'lerin düzenlendiği Crypto.com Arena'ya bitişik olan Chick Hearn Court alanında bir güvenlik görevlisine fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile kelepçelendiğini, ardından polis merkezine götürüldüğünü belirtti. Rapçi işlemlerin ardından tutuklandı.

Sanatçı, Grammy Ödülleri'nde en iyi rap albümü, en iyi rap performansı ve en iyi rap şarkısı dallarında "Michael" adlı single'ı ile üç ödül kazandı.