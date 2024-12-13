Gözlerden uzak olan Didem Taslan'ın son hali

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde iki sezon boyunca Gürkan Uygun'un canlandırdığı Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş'e hayat veren eski manken ve oyuncu Didem Taslan, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Ortalarda pek görünmeyen ünlü isim, son olarak katıldığı bir davette ortaya çıktı. Son haliyle büyük beğeni toplayan Didem Taslan'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

50 yaşındaki eski mankenin son görüntüsüne "Yıllar hiç değmemiş", "Hiç yaşlanmıyor", "Çok ama çok güzel", "Hep aynı" gibi yorumlar yapıldı.

DİDEM TASLAN KİMDİR?

1 Nisan 1974 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Didem Taslan katılmış olduğu ilk güzellik yarışmasında Miss Blendax 1992 İzmir Fuar Güzeli seçilerek ilk kez adını duyurdu.

1994 yılında ise Türkiye ikinci güzeli oldu. Hemen sonrasında ise Bahama'da gerçekleştirilen Calender Girl Yarışması içinde Miss April seçildi.

Didem Taslan, modellik ve mankenliğinin yanında dizi ve sinema filmlerinde de boy gösterdi. Didem Taslan ilk olarak 1993 yılında yayınlanan Bizim Mahalle isimli dizide rol alarak ekranlara çıktı.