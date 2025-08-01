Gözde Gürkan, İnci Taneleri'nde Tatil Keyfini Çıkarıyor

Gözde Gürkan, İnci Taneleri'nde Tatil Keyfini Çıkarıyor
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Kanal D'nin popüler dizisi İnci Taneleri'nde Aleyna karakteriyle öne çıkan Gözde Gürkan, sezon arasını deniz ve güneşle değerlendiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı oyuncuya hayranlarından tatil için destek yorumları geliyor.

KANAL D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Aleyna karakteriyle dikkat çeken başarılı oyuncu Gözde Gürkan, sezon arasını dinlenerek değerlendiriyor. Sosyal medyada yaptığı renkli tatil paylaşımlarıyla takipçilerini mest eden Gürkan, yazın keyfini deniz ve güneşle çıkarıyor.

'YAZ SANA ÇOK YAKIŞIYOR'

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri'nde cesur ve dik başlı Aleyna karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gürkan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Başarılı oyuncu göz alıcı pozlarıyla ise beğeni topluyor. Yeni sezon için enerji depolayan ve renkli karelerini paylaşan Gürkan'a hayranları 'Yaz sana çok yakışıyor' ve 'Tatilin tadını çıkar' yorumlarıyla destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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