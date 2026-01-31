Haberler

Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Güncelleme:
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın Narkotik Şube Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın yankıları sürerken gözaltına alınan ünlü isimlerin sağlık kontrolüne götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİLER

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltındaki şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi.

ENES BATUR VE BARIŞ MURAT YAĞCI İÇİN DE YAKALAMA KARARI

Öte yandan 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildiği öğrenildi. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşıldı.

İBRAHİM TİLAVER DE GÖZALTINA ALINACAK

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı kaydedildi.

