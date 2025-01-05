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Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı

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Uçakta başörtüsü taktığı anları paylaştıktan sonra gözaltına alınan fenomen Murat Övüç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Övüç serbest kalır kalmaz ise yine paylaşım yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada türban takarak yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Övüç, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla Beyoğlu'nda gözaltına alındı.

MURAT ÖVÜÇ SERBEST

Övüç'ün 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama, Kasten Yaralama, Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Övüç emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgunun ardından, Övüç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı

PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ

Serbest bırakılmasının ardından fenomen Övünç, gözaltına alınmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Övüç, "Akşam parti var. Çıkın çıkın gelin." dedi.

Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU?

Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde seyahat ettiği uçakta başörtüsü taktığı anları "İstanbul geliyore" notuyla paylaşmış, "Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur" ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Böylelerini toplumdan men edeceksin.Milletin ahlakını bozuyorlar.Bizim kültürde böyle şeylere yar varmıdır?

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Baş örtü takmak suçmu hayırdır

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Haber YorumlarıPA VIVA:

Bunun gibilerini fenomen yapan gene Turk milleti. Ben bir yabanci olarak cok utaniyorum. Hristiyan bir ulkede yasamama ragmen, kadin kiligiyla erkekler hic gormedim. Boyle yasantisi olan belki gizleniyor fakat ulu acik ortada Turkiye'dekiler gibi yapmiyorlar. Ne oluyor Turkiyeye yaa?

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Bunlar birilerinin tabirince ülkenin aydınlık geleceği

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Haber Yorumlarıtarık usta:

ahirette rahat olabilecekmisin bakalım

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Haber YorumlarıBaybas Bahadir:

adalet böyle işliyor hiç almasaydiniz bundan iyiydi

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Haber YorumlarıMapo 77:

patlamaya hazir balon

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Haber YorumlarıMehmet Saraç:

Acı ama gerçek adam güzel bir reklam yapıyor şu haberi yapmak bile bu adamın ve bunu yapmakta ne günlere kaldık bu

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Olmayan adaletin adı oldu Türkiye

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Haber YorumlarıMehmet Varol:

Murat cıım üzme tatlı canını, okşa patlıcanını

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Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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