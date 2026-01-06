Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy, İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada kokain ve yüzlerce uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirilirken, uyuşturucunun tabakla servis edildiği detayı soruşturma dosyasına yansıdı.
- Ceyda Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
- Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada kokain ve uyuşturucu hap bulundu.
- Soruşturmada bugüne kadar 36 kişi tutuklandı ve Kasım Garipoğlu firari oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda "Ciciş kardeşler" olarak tanınan isimlerden Ceyda Ersoy, polis ekiplerince gözaltına alındı.
EVDE KOKAİN VE YÜZLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturma çerçevesinde Ersoy'un evine düzenlenen operasyonda yapılan aramada kokain ile uyuşturucu ve uyarıcı hap bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TABAKLA SERVİS DETAYI
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada uyuşturucunun tabakla servis edildiği tespit edildi. Bu ayrıntı, soruşturmanın seyrinde dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
36 TUTUKLAMA, 1 FİRARİ
Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı soruşturmada Kasım Garipoğlu'nun firari olduğu öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.