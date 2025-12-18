Haberler

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu Haber Videosunu İzle
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında birçok kişi gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan Yusuf Güney'in dört yıl önce Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Gökay Kalaycıoğlu'nun programında konuşan Güney, "Ruhani varlıklar tarafından görevlendirildim. O kadar açık ve net söylüyorum. Çok şaşıracağız bazı bilgilere" ifadelerini kullanmıştı.

  • Yusuf Güney, dört yıl önce bir televizyon programında 'Ruhani varlıklar tarafından görevlendirildim' ifadelerini kullanmıştı.
  • Yusuf Güney, 'Çok şaşıracağız bazı bilgilere' ifadesini kullanmıştı.

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında birçok kişi gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan Yusuf Güney'in dört yıl önceki açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Yusuf Güney, dört yıl önce Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olmuş ve "Ruhani varlıklar tarafından görevlendirildim" ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Güney, yaptığı açıklamada şunları belirtmişti:

"Yok. Mesajını aldım. Bazı şeylerin de ruhani boyutta. Bir misyon belirledim ondan dolayı. Yapmam gereken şeyleri bazı şeyleri söylediler bana. Yani görevlendirildim diyebilirim. Çok sorguladığım soruların cevabını aldım. Nasip edildi, lütfedildi."

"ÇOK ŞAŞIRACAĞIZ BAZI BİLGİLERE"

Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Kim verdi sana o cevapları?' sorusuna ise Güney cevap olarak "Ruhani boyut, astral boyutta" yanıtını vermişti.

Sözlerine devam eden Güney, "Hayatında gözlerini yumup gittikten sonraki o acayip boyuta geçeceğiz ya, uyanacağız artık. Aslında uyanmaktır. Uyanacağız ve çok şaşıracağız bu arada. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok şaşıracağız. Ölünce çok şaşıracağız. O kadar açık ve net söylüyorum. Vay be diyeceğiz! Allah Allah diyeceğiz. Bu ne ya diyeceğiz. Anlatılanların da üstünde acayip bir sistem var orada. Ve çok şaşıracağız bazı bilgilere" ifadelerini kullanmıştı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımehmet çelik:

Aşırı doz kullanmanın YAN etkileri

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürk:

Ruhani varlıklar tarafından görevlendirildim demiş demekki fazla çekmiş ondan :))))))))))))))))))

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu:

Astraldeyim donecegim

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Bir firt ta astral iki firt ta görev 3cu fırt ooooo nambir nambir türküsünü söyler bu galaksiler arası gezen sanatci ????????

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReşat:

Zaten tarih boyunca bakın bu tür kişiler, topluluklar, hep bu şekilde kandırılmış dozun etkisiyle

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title