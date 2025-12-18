Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında birçok kişi gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan Yusuf Güney'in dört yıl önceki açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Yusuf Güney, dört yıl önce Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olmuş ve "Ruhani varlıklar tarafından görevlendirildim" ifadelerini kullanmıştı.

Güney, yaptığı açıklamada şunları belirtmişti:

"Yok. Mesajını aldım. Bazı şeylerin de ruhani boyutta. Bir misyon belirledim ondan dolayı. Yapmam gereken şeyleri bazı şeyleri söylediler bana. Yani görevlendirildim diyebilirim. Çok sorguladığım soruların cevabını aldım. Nasip edildi, lütfedildi."

"ÇOK ŞAŞIRACAĞIZ BAZI BİLGİLERE"

Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Kim verdi sana o cevapları?' sorusuna ise Güney cevap olarak "Ruhani boyut, astral boyutta" yanıtını vermişti.

Sözlerine devam eden Güney, "Hayatında gözlerini yumup gittikten sonraki o acayip boyuta geçeceğiz ya, uyanacağız artık. Aslında uyanmaktır. Uyanacağız ve çok şaşıracağız bu arada. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok şaşıracağız. Ölünce çok şaşıracağız. O kadar açık ve net söylüyorum. Vay be diyeceğiz! Allah Allah diyeceğiz. Bu ne ya diyeceğiz. Anlatılanların da üstünde acayip bir sistem var orada. Ve çok şaşıracağız bazı bilgilere" ifadelerini kullanmıştı.