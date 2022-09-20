Görüntüler çok konuşulmuştu! Uyuşturucu testi yaptıran Şeyma Subaşı, işinden de oldu

Bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen fakat daha sonra yaptırdığı test negatif çıkan Şeyma Subaşı'nın işinden olduğu ortaya çıktı. Ünlü bir marka, Subaşı ile olan reklam yüzü anlaşmasını iptal etti.

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düşen Subaşı, büyük tepki topladı. Görüntülerin yayılmasının ardından ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, özel jetini göndererek kızı Melisa'yı aldırdı.

TEST YAPTIRDI

Subaşı ise geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir laboratuvarda test yaptırdı. Testin sonuçlarına ilişkin kısa sürede açıklama yapıldı. Açıklamada Subaşı'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.

İŞİNDEN OLDU

Ancak Subaşı, testinin negatif çıkmasına rağmen işinden oldu. Ünlü bir spor giyim markasının kreatif direktörlüğünü üstlenerek yeni koleksiyonu tanıtacak olan Subaşı, markanın anlaşmayı iptal etmesiyle şok oldu.

"TANITIMI ERTELEDİK"

Marka tarafından yapılan açıklamada "Bugün gerçekleştireceğimiz tanıtım etkinliğini ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere erteleme kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Yeni davetle ilgili detayları en kısa sürede paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.