Görevimiz Tehlike... GÖRÜNTÜLER SIZDI, YÖNETMEN İSTANBUL'DAN VAZGEÇTİ!

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' serisinin ekibi, geçtiğimiz günlerde filmin yeni halkası için İstanbul'a gelmiş; mekan araştırması yapmıştı. ABD'li aktörün Kapalıçarşı'da dolaştığı anlar sosyal medyada paylaşılınca, yönetmen İstanbul'da çekim yapmaktan vazgeçti. Oyuncu Tolgahan Sayışman da gündme olan olayla ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.