Görevimiz Tehlike... GÖRÜNTÜLER SIZDI, YÖNETMEN İSTANBUL'DAN VAZGEÇTİ!
Magazin Haberleri
Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' serisinin ekibi, geçtiğimiz günlerde filmin yeni halkası için İstanbul'a gelmiş; mekan araştırması yapmıştı. ABD'li aktörün Kapalıçarşı'da dolaştığı anlar sosyal medyada paylaşılınca, yönetmen İstanbul'da çekim yapmaktan vazgeçti. Oyuncu Tolgahan Sayışman da gündme olan olayla ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.
Ancak 28 Haziran 2024'te ikinci bölümü gösterime girecek projenin yönetmeni Christopher McQuarrie, gizlilik sözleşmesine uyulmadığı için ülkemizdeki sahnelerden vazgeçti.
Proje, McQuarrie'nin Kapalıçarşı'daki görüntülerinin sosyal medyada yer alması yüzünden iptal edildi.
"ARKADAŞ HEYECANINA YENİK DÜŞMÜŞ"
Milyonlarca dolarlık yapımın İstanbul çekimlerinin iptal edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan oyuncu Tolgahan Sayışman, şu ifadeleri kullandı:
Arkadaş heyecanına yenik düşmüş. Lakin bazen yapılan küçük hesaplar büyük zararlara sebep olabilir.