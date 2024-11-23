Görenler gözlerine inanamıyor! İşte Kobra Murat'ın altın kaplama binası

"18 kilo altınım var" açıklamasıyla uzun süre magazin gündemini meşgul eden Kobra Murat, şimdi de altına kaplama binasıyla adından söz ettirmeyi başardı.

"BİNA ÇOK DEHŞET OLACAK"

Konuk olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında "Bir tane altın kaplamalı bir bina yaptıracağım diyordun, ne oldu o?" sorusuna yanıt veren Kobra Murat, "Bir türlü bitmiyor. Müteahhit beni dolandırdı. Ben parayı peşin verdim, panik atağım diye. Adam çekti arabayı sağa 'Murat Bey o zaman Euro bu kadardı, şimdi bu kadar oldu. Biz bunun altından kalkamıyoruz' dedi. Sözleşmemiz olduğunu söyledim. Ne olacak şimdi diye sordum. 'O zaman dört duvarı yap, kalanını ben yapayım' dedim. Ama öyle dediğime pişman oldum. O evin parasıyla 20 tane ev alırdım. Fayansa, kalebodura, camcıya, pencereciye aklına ne geliyorsa hepsini yaptırdım. Bina çok dehşet olacak. Bir iki ay sonra bitecek. Dışı altın üstüne aynalar ve kristallerle kaplı" ifadelerini kullandı.

MASAK'IN RADARINA TAKILMIŞTI

Daha önce mal varlığıyla ilgili söyledikleri dikkat çeken Kobra Murat, MASAK'ın kendisine inceleme başlattığını açıklamıştı. Bu durum karşısında şaşırdığını belirten şarkıcı "MASAK beni aradı, eve kağıt geldi. Sizi 2022'den 2023'e kadar araştırmaya aldık dediler. Elim ayağım titredi benim. 5 katlı bina yapacağım, kapıyı pencereyi düşünüyorum, mermerciye borcum var. Aman ne yapacağız biz dedim. Telefon numarasını bulduk, aradık orayı, nedir diye. Murat Bey, Dilan Polat'tan sonra camiada olan insanlar incelemeye alındı, bunların arasında siz de varsınız dediler. Neyimi inceliyorlar benim, müzisyenim ben, Avrupa'da sahneye çıkıyorum, parayı vatanıma getiriyorum dedim. Şirketiniz olması lazım dediler. Kemancının şirketi mi olacak dedim" şeklinde konuşmuştu.