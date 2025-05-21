Gönül Dağı dizisinde şaşırtan ayrılık

Gönül Dağı dizisinde şaşırtan ayrılık
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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, final yoluna ilerlerken bir veda haberiyle daha gündeme geldi. Dizinin ilk bölümünden bu yana ana kadroda yer alan Ramazan karakteri, ekranlara veda ediyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Gönül Dağı, beş sezondur Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ederken, diziden bir ayrılık haberi daha geldi. Başrollerini Berk Atan ve Melis Sevinç'in paylaştığı dizi, her bölümde işlediği farklı hikâyeler ve duygusal yapısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Beş sezon boyunca Gedelli kasabasının Amcaoğulları ekibinde yer alan Ramazan karakteri, hikâyeye veda ediyor. Ramazan'a hayat veren başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu, dizinin ana kadrosunda yer aldığı bu uzun soluklu serüvenin sonuna geldi.

Gönül Dağı dizisinde şaşırtan ayrılık

Dizinin finaline doğru yaklaşılırken Ramazan'ın nasıl bir sahneyle kasabaya veda edeceği ise merak konusu. Gönül Dağı'nın sembol karakterlerinden biri haline gelen Ramazan'ın ayrılığı, izleyicilerde şimdiden duygusal bir etki yarattı.

Gönül Dağı dizisinde şaşırtan ayrılık

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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