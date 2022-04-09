Gönül Dağı dizisinde ders niteliğinde sahne! Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi

TRT 1 ekranlarında severek izlenen Gönül Dağı dizisinin bu akşamki bölümünde KADEM öncülüğünde 2 yıldır devam eden Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi.

ADETA DERS VERDİ

Dizide Ulviye Karaca'nın canlandırdığı Gülsüm Öğretmen karakteri, kasabasındaki erkekleri bir araya toplayarak adeta ders niteliğinde öğütler verdi.

"BİRLİKTE BAŞARABİLİZ BUNU"

Söz konusu sahnede, "Birbirimize karşı biraz daha saygılı olmamız kafi. Biz bugün bizden sonrakilere örnek teşkil ediyoruz. Gerek elimizle, gerek dilimizle bunu muhafaza edebilmemiz gerekir. Benim sizden ricam kelimelerimiz özenle seçerek güzel cümlelerle birbirimizle konuşmamız. Birlikte başarabiliriz bunu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim" denildi.

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