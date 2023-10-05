Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, üniversite harcını ödeyemediğini ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde burslu okumaya başladığını anlattı. Ayrıca, doktor olmayı özendiğini ancak psikopatça bir cümle istemediğini belirtti.

Gonca Vuslateri : Üniversite harcını ödeyemedim!

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, Ahmet Mümtaz Taylan'a çocukluğunu şu cümlelerle anlattı: "Annemin ittirmesiyle tiyatro kurslarına gitmeye başladım. Annem çok iyi bir tiyatro seyircisiydi.

Edebiyat yönü çok iyiydi, ablam müzisyen. Babam asker, o daha siyasi şeyler okurdu... 'Gonca oyunculuk okuyacak' diyorlardı çocukluğumda.. Annemle babamın boşanma döneminde ben üniversiteyi kazandım, çok parasız bir dönemim.

Harcı ödemem benim için imkansızdı, ödeyemezdik! Müjdat Gezen Sanat Merkezi var diyerek ablam kafamı açtı, burslu okuyabilirdim orada... Ailemin de manevi bir bağı vardı Müjdat Gezen'le. Böylece başladım" dedi.

Gonca Vuslateri doktor olmak istediğini de şöyle anlattı: "En özendiğim doktor olmaktı... Ameliyat felan yapmak, korkmam. Hiçbir şeyden korkmam, birinin bir yeri kanadı, bakmam demem, iki katı bakarım. Ama psikopatça bir cümle olsun da istemem..." dedi.