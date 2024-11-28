Üye Girişi
Haberler
Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer

Putin, elindeki en güçlü silahla tehdit etti: Toz olursunuz

 MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı
İstanbul'da trafik yoğunluğunu azaltmak için iki ilçeye giriş paralı hale getirilecek

İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak

Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi 'Leyla'nın kötü ama sevilen karakteri Nur'a hayat veren Gonca Vuslateri, son dansıyla da beğeni rekorları kırdı. Geçtiğimiz bölümdeki dansıyla da çok beğenilen Gonca Vuslateri'nin son dansına 'Nur danslarıyla Dilber'i solladı' yorumları yapıldı.

Yeni sezon dizilerinden Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisi yayınlanan son bölümündeki, kötü ama sevilen karakteri Nur'un dansıyla gündem oldu.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde kendini sahneye atan Nur, yaptığı roman dansıyla seyircilerden tam not aldı. Dizideki performansı kadar danslarıyla da beğenilen karaktere hayat veren ünlü sanatçı Gonca Vuslateri, geçtiğimiz bölümde de yaptığı dans ile çok beğenilmişti. Yeni bölümündeki dansıyla da izleyicilerden tam not alan Vuslateri performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Vuslateri'nin sergilediği figürler çok konuşuldu.

"DANSLARIYLA DİLBER'İ SOLLADI"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Gonca Vuslateri'nin dans ettiği sahneyi paylaşarak, 'Nur danslarıyla Dilber'i solladı', 'Nur'u Gonca Vuslateri'den başkası oynayamazmış', 'Gonca Vuslateri çok iyi oyuncu' şeklinde yorumlar yaptı.

Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Magazin
img

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti
img

Katar'da mucizeyi gerçekleştirdi
img

Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bergen öldü mü, yaşıyor mu? Bergen nasıl öldü? Bergen ne zaman, neden öldü? Bergen kimdir? Bergen Bergen gerçek hayat hikayesi nedir? Halis Serbest öldü mü, yaşıyor mu? Halis Serbest hapiste mi? Bergen filmi nerede çekildi? Bergen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bergen filmi ne zaman, nerede çekildi? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 28 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 28 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 28 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? Hudutsuz Sevda 43. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.