Gonca Vuslateri'nin Bebeği Dünyaya Geldi
Nikah paylaşımıyla bebeğinin babasının yüzünü ilk kez gösteren Gonca Vuslateri'nin bebeği bugün dünyaya geldi. Müjdeli haberi Gonca Vuslateri'nin oyuncu arkadaşı Başak Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Başak Sayan, Gonca Vuslateri'nin kızına verdiği ismi de duyurarak 'Asya bebek hoş geldin… Ne çok bekledik seni' şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Nikah paylaşımıyla bebeğinin babasının yüzünü ilk kez gösteren Gonca Vuslateri'nin bebeği bugün dünyaya geldi.
Müjdeli haberi Gonca Vuslateri'nin oyuncu arkadaşı Başak Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
KIZINA 'ASYA' ADINI VERDİ
Başak Sayan, Gonca Vuslateri'nin kızına verdiği ismi de duyurarak "Asya bebek hoş geldin… Ne çok bekledik seni" şeklinde bir paylaşımda bulundu.