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Gonca Vuslateri, kızı Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi

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Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, aylardır gözlerden uzak büyüttüğü kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Minik Asya'yı görenler anneye benzetti.

Uzun bir aranın ardından Leyla isimli diziyle ekranlara dönen Gonca Vuslateri, mart ayında Levent Bey ile nikah masasına oturarak nisanda da kızı Asya'yı kucağına aldı. Oyuncu, gözlerden uzak büyüttüğü bebeğinin yüzünü gösterdi.

NAZAR BONCUĞU EMOJİSİ YAĞDI

Daha önce yaptığı paylaşımlarda kızını hep arkası dönük şekilde paylaşan Gonca Vuslateri, bebeğiyle birlikte usta oyuncu Müjdat Gezen'i ziyaret etti. Minik Asya ile Gezen'le poz veren Vuslateri, bebeğinin yüzünü kapatmadan paylaştı. Minik Leyla'yı görenler paylaşımıa nazar boncuğu emojisi koyarken birçok kullanıcı anneye benzetti.

Yalan Dünya, Anne ve Bambaşka Biri gibi başarılı projelerde yer alan Gonca Vuslateri, Leyla dizisinde çöplükte büyüyen ve zengin olmak için her şeyi yapan Nur'u oynuyor.

Gonca Vuslateri, kızı Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi

Gonca Vuslateri, kızı Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi

Gonca Vuslateri, kızı Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi

Haberler.com / Hamza Temur - Magazin

Gonca Vuslateri Magazin

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