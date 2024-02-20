Gonca Vuslateri Bebeğinin İsmini Açıkladı

BEBEĞİNİN İSMİNİ AÇIKLADI

Anne olmak için gün sayan Gonca Vuslateri, bebeğinin babası olan Levent Bey'in mesleğini ve bebeğinin adını ilk kez NTV'de Bambaşka Sohbetler'de açıkladı.

Ceyda Düvenci'ye "Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok" diyen Gonca Vuslateri, bebeğinin babasının devlet memuru olduğunu söyledi.

'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini çok sevdiğini daha önce birçok kez dile getiren oyuncu, kızının adını Asya (yapımın başrol oyuncusu Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterin ismi) koyacağını da açıkladı.