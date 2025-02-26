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Gökhan Özoğuz, Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddialarını tiye aldı

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Geçtiğimiz ay 13 yıllık eşi Melis Ülken ile evliliğini tek celsede bitiren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddialarını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla tiye aldı ve 'Ne alaka yahu?' ifadelerini kullandı.

13 yıllık eşi Melis Ülken ile geçtiğimiz haftalarda boşanan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddiasını tiye aldı.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geçen ay 13 yıllık eşi Melis Ülken'den tek celsede boşanmış, çocukların velayetini Melis Ülken'in aldığı öğrenilmişti. Çiftin boşanma nedeni bilinmezken, Özoğuz boşanma sonrası Londra'ya tatile gitmişti.

Gökhan Özoğuz, Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddialarını tiye aldı

AŞK MI YAŞIYORLAR?

Gökhan Özoğuz'un oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddia edildi. Özoğuz, söz konusu iddiaları tiye alan bir paylaşımda bulundu.

"NE ALAKA YAHU?"

Gökhan Özoğuz, ilgili Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Haberi yapan arkadaş senarist olmuş Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu" ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz, Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddialarını tiye aldı

Gökhan Özoğuz, Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddialarını tiye aldı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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