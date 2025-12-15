Haberler

Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, kendisi hakkında hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yapan bir kadına karşı hukuki işlem başlattı. Mahkeme, kadının dört ay süreyle Özen'den uzak durmasına karar verdi. Şarkıcı, yaptığı açıklamada, "Aylar boyunca süren bu rahatsızlık artık sınırları aştı. Kin, nefret, iftira ve hakaretlerine maruz kaldım. Bu saatten sonra bu sistematik karalama kampanyasına devam edilirse zorlama hapis bu" ifadelerini kullandı.

  • Gökhan Özen, beş aydır hayatını zorlaştıran bir kişi hakkında mahkemeye başvurdu.
  • Mahkeme, Gökhan Özen için dört ay süreyle uzaklaştırma kararı aldı.
  • Gökhan Özen, söz konusu kişinin kendisine karşı sistematik bir karalama kampanyası yürüttüğünü iddia etti.

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, beş aydır hayatını zorlaştıran bir kişi hakkında mahkemeye başvurdu. Özen, güvenliği için mahkeme tarafından dört ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

Konu ile ilgili açıklama yapan sanatçı, "Aylar boyunca süren bu rahatsızlık artık sınırları aştı" diyerek, kararın kendisi için bir güvenlik önlemi olduğunu vurguladı.

Durum karşısında oldukça sinirlenen Özen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"5 aydır hayatıma musallat olmuş, hayatımda bir kere bile görmediğim, karşılaşmadığım bir kadının sistematik şekilde planlayıp, yürüttüğü suçlama, kin, nefret, iftira ve hakaretlerine maruz kaldım. Dün itibarı ile 4 ay uzaklaştırma ve yayın yasağı alındı. Bu saatten sonra bu sistematik karalama kampanyasına deva edilirse zorlama hapis bu bir...

"ARAŞTIRDIK VE SONUNDA BULDUK"

Ünlü isim şu sözlerle açıklamalarına devam etti:

"Aylar süren bu süreçte hep 'Bunun bir nedeni olmalı' dedik. 'Kimse tanımadığı birine bu kadar nefret ve kinle planlı sistematik şekilde saldırmaz' dedik. Araştırdık ve sonunda bulduk. Akıl almaz gerçekleri sizlerle zamanı gelince bir bir paylaşacağım. Bakın neler neler olmuş da haberimiz yokmuş. Bu işleri planlayarak yürütmesi ve 25 yıllık tertemiz ismimi ve itibarımı her gün bitmek bilmeyen bir nefretle zedelemeye çalışması için para karşılığı tutulmuş bu kadın için dün itibarı ile 4 ay uzaklaştırma, yayın yasağı alındı. Bu pislik zincirlerinde, yalan haberi kaynak, araştırmadan yayan basıncık haber yapan kuruluş ve şahıs için hukuki yollara başvuruldu. Tekzipleri paylaşacağım. Tekzip etmeyenlere açtığım davaları da..."

