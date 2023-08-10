Gökhan Akar, depremzedeler için sahne aldı

Hatay'da Türk pop müziği sanatçısı Gökhan Akar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen depremzedeler için sahne aldı. Koç Holding Konteyner Kenti'nde düzenlenen etkinlikte depremzedeler sanatçı Akar'ın seslendirdiği şarkılarla eğlendi. Bugün doğum günü olan sanatçı Gökhan Akar, sahnede doğum günü pastasının mumlarını çocuklarla üfledi. Sanatçı Akar, depremzedelere elinden geldiğince yardım edebilmek için 6 aydır Hatay'da bulunduğunu söyledi. Hatay'daki insanların sevgisiyle karşılaştığını belirten Akar, 'Sanatçı olarak burada elimden ne gelirse yapmaya çalıştım. Çocuklara bezlerden perde yaparak film seyrettirdim. Paletlerden oturaklar yaptım. Bu benim için hem milletime hem de devletime bir borcum diye düşündüm. Elimden geldiğince burada olmaya devam ediyorum.' diye konuştu. Akar, depremzedelere destek olan herkese teşekkür etti.