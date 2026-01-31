Gizem Sevim: İyi ya da kötü karakter ayrımı yapmıyorum

KANAL D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Güller ve Günahlar', güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Ebru karakterine hayat veren genç ve başarılı oyuncu Gizem Sevim, karakterinin günahlarını ve hayallerini anlattı.

Ebru karakteriyle ilgili ilk izlenimlerini paylaşan Gizem Sevim, iyi ya da kötü karakter ayrımı yapmadığını söyleyerek "Benim için karakterin iyisi ya da kötüsü yok. Hikayeye hizmet eden ve beni heyecanlandıran her karakteri severim. Ebru da beni heyecanlandırdığı için severek oynuyorum" dedi.

'EBRU'YA KIZDIĞIM ANLAR VAR'

Ebru'nun zaman zaman izleyiciyi sinirlendiren tavırları olduğunu kabul eden Sevim, karakterinin en çok hangi yönlerine kızdığını ililşkin "Olayları daha geniş bir açıdan değerlendirmemesine, inatçı ve saf olmasına kızıyorum" yorumunda bulundu.

'EBRU, AZRA KONUSUNDA KENDİNCE HAKLI'

Ebru'nun Azra'ya (Aleyna Solaker) karşı tutumunun arkasında güçlü bir manipülasyon olduğunu söyleyen Sevim, karakterinin bakış açısını şöyle özetledi:

"Cihan, Ebru'yu çok güzel manipüle ediyor. Ebru, Cihan'ın Azra'ya nasıl davrandığını bilmiyor. Bu yüzden Azra, Ebru'nun gözünde gerçekten kötü biri."

'CEMRE BAYSEL'İN DESTEĞİ ÇOK DEĞERLİ'

Dizideki Zeynep-Ebru kardeşliğinin çok gerçek yazıldığını söyleyen oyuncu, rol arkadaşı Cemre Baysel'den de övgüyle bahsetti. Sevim, 'Bana alan açması ve destek olması çok değerli' dedi.

'EKRANDA DAHA ENERJİK GÖZÜKÜYORUM'

Alev Gürsoy Cimin'e konuşan, ekrandaki enerjik Gizem ile günlük hayattaki Gizem arasında fark olduğunu söyleyen oyuncu, kendini şöyle tanımladı:

"Günlük hayatımda daha sakin ve çekingen biriyim. Ekranda ise daha enerjik gözüküyorum."

NGM imzalı Güller ve Günahlar her cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de.