Gibi Dizisi 5. Sezon İçin Hazırlıklara Başladı

Acun Ilıcalı'nın çevrim içi dizi ve film platformu Exxen'de yayımlanan Gibi dizisi beşinci sezon için hazırlıklara başladı. Başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, yaptığı paylaşımla bu sevindirici haberi duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın çevrim içi dizi ve film platformu Exxen'de yayımlanan Gibi dizisi son zamanların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Bugün ise diziyle ilgili sevindirici bir haber geldi. Dizinin başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, yaptığı paylaşımda Gibi beşinci sezonun yolda olduğunu gözler önüne serdi. İşte detaylar!

Feyyaz Yiğit, Gibi dizisi için beşinci sezon paylaşımı yaptı!

2021 yılında yayınlanan Gibi dizisi, Exxen'in en büyük başarılarından biri olarak akıllara kazınmayı başardı. Hem konusu hem de oyunculuk performansıyla izleyicileri etkilemeyi başardı. 4. sezonun ardından herkesin cevabını merak ettiği tek soru "5. sezon olacak mı?" oldu.

Başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, Instagram hesabından müjdeli haberi izleyicilere verdi. Yiğit, yaptığı paylaşımda ekibi ile birlikte çektiği bir fotoğrafı ekledi. Fotoğrafın açıklamasına ise "Gibi 5. sezon için her şey hazır! Çok yakında sete çıkıyoruz!" notunu ekledi.

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Yapılan bu paylaşım ise dizinin takipçilerini fazlasıyla heyecanlandırdı. Gibi beşinci sezonunun ne zaman yayımlanacağı ise henüz belli değil. Ancak Feyyaz Yiğit'in yaptığı paylaşıma bakılırsa dizinin çekimleri yakın zamanda başlayacak.

Dizinin ilk dört sezonuna baktığımızda Yılmaz, İlkkan ve Ersoy adlı üç arkadaşın başına gelen olaylara tanıklık ediyoruz. Bu durumun yeni dönemde de devam edeceği düşünülüyor. Ayrıca dizinin kadrosunda Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan gibi isimler yer aldı. Bu kadroya yeni sezonda kimlerin dahil olacağı ise şu anlık belli değil.

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