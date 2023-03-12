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Gerdek gecesi sahnesi tepki çekmişti! RTÜK, Kızılcık Şerbeti için inceleme başlattı

Magazin Haberleri

SHOW TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti, RTÜK'ün radarına takıldı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde, nikah gecesi evliliği istemediği söyleyerek cama çıkan Nursema, eşi tarafından itilerek aşağı düşürülmüştü. Sahneye gelen tepkilerin ardından diziyle ilgili inceleme başlatıldı.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz akşamki bölümle reytingleri kapmayı başarmıştı. Geçtiğimiz hafta "Alkolsüz kolonya" sahnesiyle gündem olan dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde de gerdek gecesi sahnesi tepki çekti.

Dizinin söz konusu sahnesinde zorla nikah masasına oturtuldu. Annesinden "Beni bırakma" diyerek yardım isteyen Nursema, beklediği desteği göremeyince bir kez daha yıkıldı. Herkes evine gittikten sonra eşiyle yalnız kalan Nursema, evliliği istemediğini söyledi. Eşiyle tartışan Nursema, "Bana dokunma" diyerek cama çıktı. Gözü dönen İbrahim ise cama çıkan Nursema'yı "Ölmek mi istiyorsun?" diyerek aşağı attı.

Gerdek gecesi sahnesi tepki çekmişti! RTÜK, Kızılcık Şerbeti için inceleme başlattı

Kızılcık Şerbeti'nin bölüm sonundaki sahnesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çileden çıkan birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bu nasıl senaryo?", "Din bu değil" ve "Bizim televizyon izlemeye dayanamadığımız şeyleri kadınlar yaşıyor" yorumlar yapıldı.

Gerdek gecesi sahnesi tepki çekmişti! RTÜK, Kızılcık Şerbeti için inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizi için "kadına karşı şiddet" gerekçesiyle inceleme başlattıklarını açıkladı. Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SHOW TV medya hizmet sağlayıcısında Kızılcık Şerbeti isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

Gerdek gecesi sahnesi tepki çekmişti! RTÜK, Kızılcık Şerbeti için inceleme başlattı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kızılcık Şerbeti Magazin Haberler

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