Gerçek Aşkı Ortaya Çıktı! Bakın Kimmiş...

Kaz Dağları'nda aynı dakikalarda fotoğraf paylaşan Sadettin Saran ve Birce Akalay'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti.

"AŞK DURUMU İMKANSIZ"

Önceki gece Beyoğlu'nda görüntülenen Akalay, "Sadettin Saran ile aynı arkadaş ortamında bulunduk ama aşk durumu imkansız. Dilara Karabay çok sevdiğim bir dostum. Bu haberlerin kötü maksatla yapıldığını düşünüyorum. O yüzden büyütülecek bir konu değil" diyerek aşk iddiasını yalanladı.

GÖNLÜNÜ ÜNLÜ YAPIMCIYA KAPTIRDI

Snob Magazin'in özel haberine göre; İş insanı Sadettin Saran'ın, 2 aydır film yapımcısı Tuba Güvelioğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Tuba Güvelioğlu'nun, geçtiğimiz hafta sonu Kaz Dağları'nda bulunan Sadettin Saran'a eşlik ettiği öğrenildi. İkili, yan yana poz vermemeye özen gösteriyor.

Çiftin ortak noktaları ise sportif bir kişiliğe sahip olmaları. Saran ile Güvelioğlu'nun en büyük tutkusu yüzmek.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Steven Sadettin Saran (d. 30 Ağustos 1964; Denver, Colorado) Türk-Amerikalı sporcu, iş adamı ve spor yöneticisi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmıştır. Daha sonra Saran Holdingi kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir.[2]

1990-1995 yılları arasında Martin Marietta'nın Ankara Ofisinde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir.

ABD'de eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığını yapmış ve iki yıl En Değerli Sporcu seçilmiştir. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırmıştır.

Bir dönem Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un hissedarı[3] olan Saran, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.[4][5]

Daha önceki evliliğinden Lal isminde bir kızı bulunan Saran İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca ve orta derecede Almanca bilmektedir.

S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajansspor spor portalı ve tuttur.com bahis sitesi de Sadettin Saran'a aittir.

TUBA GÜVELİOĞLU KİMDİR?

Tuba Güvelioğlu, eski milli yüzücü ve film yapımcısıdır.

Hollywood'ın ünlü aktörleri Tom Cruise, Al Pacino ve George Clooney'in yanı sıra yönetmen Steven Spielberg ve Oscar ödüllü Steven Soderbergh ile birlikte çalışmıştır.