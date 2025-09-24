Genç sevgilisi ünlü şarkıcının yatakta çekilmiş çıplak fotoğrafını paylaştı

Ünlü şarkıcı Ellie Goulding, yeni aşkıyla gündemde. 38 yaşındaki şarkıcı, 28 yaşındaki genç oyuncu Beau Minniear ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, geçtiğimiz günlerde Londra sokaklarında ilk kez el ele görüntülendi.

Ancak ilişkilerinin çok daha önce başladığı ortaya çıktı. Beau'nun Temmuz ayında yaptığı bir paylaşımda, Ellie olduğu anlaşılan bir kadının yatakta çıplak fotoğrafı yer alıyordu. Fotoğraf, Beau'nun yeniden gündeme gelen paylaşımları arasında fark edildi. Ellie ise bu gönderiye kalp emojisiyle karşılık verdi.

İkilinin yaz aylarından beri birlikte olduğu konuşuluyor. Hatta Ellie, Temmuz'da TikTok'ta gizemli bir video paylaşmış ve "Biraz kafanı dağıtacak küçük bir şey" notu düşmüştü. Videoda görülen kol saatinin, Beau'nun sık sık taktığı saatle aynı olması dikkat çekmişti. Çiftin aynı otelden paylaştığı fotoğraflar ve bir boks maçında birlikte görülmeleri de aşk dedikodularını güçlendirmişti.

Yakın çevrelerine göre Ellie ve Beau'nun spor ve sanat gibi birçok ortak tutkusu var. İkili birlikte çok eğleniyor ve oldukça uyumlu bir çift olarak görülüyor.

Ellie, geçtiğimiz yıl Costa Rica'da tanıştığı sörf eğitmeni Armando Perez ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. O dönem, sanat galericisi eşi Caspar'dan ayrılma sürecindeydi. Beş yıllık evliliklerini kurtarmaya çalışsalar da, farklı hayat tarzları ve yoğun programları nedeniyle yollarını ayırdılar. Buna rağmen ikili, oğulları için iyi ilişkilerini sürdürüyor.