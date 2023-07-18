Genç şarkıcı Cerem Onurluer, Azka yaz konserleri kapsamında Bodrum'da sahne aldı

Azka yaz konserleri hızla devam ederken, genç şarkıcı Cerem Onurluer önceki gece sahne aldı. Onurluer, ünlü Dj Mert Aydın ile birlikte İbrahim Erkal'ın 'İnsafsız' şarkısını seslendirdi. Konuklara unutulmaz anlar yaşatan Onurluer, kıyafetiyle de dikkat çekti. İki saat boyunca sahnede kalan genç şarkıcı, hareketli şarkılarıyla misafirlere eğlenceli bir gece yaşattı.

Genç şarkıcı Cerem Onurluer, Azka yaz konserleri çerçevesinde Bodrum Bardakçı koyundaki Azka Otel'de sevenleriyle buluştu.

Azka yaz konserleri hızla devam ederken, genç şarkıcı Cerem Onurluer önceki gece sahne aldı. Onurluer sahneye ünlü Dj Mert Aydın ile birlikte yaptıkları klip şarkısı merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın söylediği 'İnsafsız' ile çıktı. Güzel şarkıcı söylediği şarkılarla konuklara unutulmaz anlar yaşatırken, kıyafetiyle de gözlere hitap etti. İki saat kadar sahnede kalan Onurluer, seslendirdiği hareketli şarkılarıyla misafirlere eğlence dolu bir gece yaşattı. - MUĞLA